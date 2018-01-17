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Аварией с 16 пострадавшими в Щекинском районе заинтересовалась прокуратура
Фото из архива MySLO

Аварией с 16 пострадавшими в Щекинском районе заинтересовалась прокуратура

В результате столкновения иномарки и автобуса два человека были госпитализированы в районную больницу с ушибами и травмами.

Прокуратура заинтересовалась обстоятельствами аварии, произошедшей накануне вечером, на въезде в посёлок Первомайский Щекинского района.

Как говорится в пресс-службе ведомства, в 19.15, 26-летний водитель Hyundai Accent, двигаясь со стороны Щекино, выехал на встречную полосу и врезался в автобус Iveco Daily, следовавший по маршруту № 117К.

В результате столкновения телесные повреждения получили 16 человек. Водитель легковушки и одна из пассажирок автобуса были госпитализированы в районную больницу с травмами и ушибами. Степень тяжести вреда, причинённого их здоровью, устанавливается.

По факту аварии СО ОМВД России по Щекинскому району проводится доследственная проверка. Она находится на контроле в областной прокуратуре.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:18 0
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