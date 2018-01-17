Алексей Дюмин поручил проработать вопрос строительства новой базы для легкоатлетов

Об этом стало известно на встрече губернатора с представителями спортивных федераций региона.

Напомним, тульские легкоатлеты рассказали MySLO о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться – единственная пригодная для тренировок площадка требует основательного ремонта.

Более того – владелец здания активно использует его для проведения различных мероприятий, не давая спортсменам возможности полноценно готовиться к соревнованиям.

В ходе встречи с представителями спортивных сообществ региона губернатор Алексей Дюмин отметил необходимость строительства современной тренировочной базы для легкоатлетов, с которым обратились воспитанники школы Олимпийского резерва.

Глава региона поручил руководителю профильного комитета Дмитрию Яковлеву проработать этот вопрос и доложить по итогам.