Роспотребнадзор снова нашёл нарушения в тульской «Пятёрочке»

В Управление Роспотребнадзора по Тульской области регулярно поступают обращения потребителей на нарушение их прав со стороны ООО «Агроторг» – владельца магазинов «Пятерочка».

В основном жалобы касаются отсутствия необходимой и достоверной информации о товарах. При проведении контрольных мероприятий по обращению потребителя в магазине на улице Гоголевской выяснилось, что на многих товарах не были закреплены ценники.

По результатам проверки в отношении юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении. Фирме грозит штраф на сумму до 30 тысяч рублей.