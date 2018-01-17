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Роспотребнадзор снова нашёл нарушения в тульской «Пятёрочке»

Роспотребнадзор снова нашёл нарушения в тульской «Пятёрочке»

В отношении юридического лица возбуждено административное дело.

В Управление Роспотребнадзора по Тульской области регулярно поступают обращения потребителей на нарушение их прав со стороны ООО «Агроторг» – владельца магазинов «Пятерочка».

В основном жалобы касаются отсутствия необходимой и достоверной информации о товарах. При проведении контрольных мероприятий по обращению потребителя в магазине на улице Гоголевской выяснилось, что на многих товарах не были закреплены ценники.

По результатам проверки в отношении юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении. Фирме грозит штраф на сумму до 30 тысяч рублей.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:44 0
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проверкаУправление Роспотребнадзора по Тульской областиотсутствие ценниковПятерочкаадминистративное дело
Место
Тулаулица Гоголевская

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