В Тульской области уснувший водитель устроил тройное ДТП

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Сегодня, 16 января, в 6.45 на 245-м км трассы М-2 «Крым» (Плавский район) произошло серьезное ДТП. Водитель автомобиля «Форд Фокус», двигаясь в направлении Москвы, по предварительной информации, уснул за рулем, выехал на встречную полосу, где совершил касательное столкновение с ВАЗ-2110, а затем и с ВАЗ-2111. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В ДТП пострадали три человека: водитель «Форда», его пассажир и водитель ВАЗ-2111. Все обстоятельства аварии выясняются.