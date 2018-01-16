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В Тульской области уснувший водитель устроил тройное ДТП
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области уснувший водитель устроил тройное ДТП

В аварии пострадали три человека.

Сегодня, 16 января, в 6.45 на 245-м км трассы М-2 «Крым» (Плавский район) произошло серьезное ДТП. Водитель автомобиля «Форд Фокус», двигаясь в направлении Москвы, по предварительной информации, уснул за рулем, выехал на встречную полосу, где совершил касательное столкновение с ВАЗ-2110, а затем и с ВАЗ-2111. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В ДТП пострадали три человека: водитель «Форда», его пассажир и водитель ВАЗ-2111. Все обстоятельства аварии выясняются.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:13 0
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