В Ефремове взорвался отопительный котел: погибла женщина

Фото пресс-службы Следственного комитета по Тульской области.

Вечером 15 января в правоохранительные органы сообщили, что в одном из жилых домов барачного типа на улице 342-й километр города Ефремова произошел разрыв котла.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники следственных органов СК РФ по Тульской области.

По предварительным данным, взорвался водяной отопительный котел, работавший от печного отопления. При этом пострадала проживавшая в доме 59-летняя женщина, которая была доставлена в больницу. Спустя некоторое время пенсионерка скончалась.

Обрушения дома не произошло, другие жильцы дома не пострадали.

По данному факту организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Об этом сообщили в пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.