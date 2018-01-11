В 2018 году в Тульской области откроется ряд промышленных производств

10 января министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрий Ломовцев провел прямую линию с жителями области.

Подводя итоги 2017 года, министр сообщил, что благодаря тесному сотрудничеству с Фондом развития промышленности РФ в регион удалось привлечь свыше 1,7 млрд рублей. Инвестиционную поддержку на федеральном уровне получили 6 наших предприятий. Это позволило области выйти на 4-е место в РФ по объему средств, привлеченных из федерального Фонда развития промышленности.

– Крупнейшие инвестиционные проекты успешно реализуются, и 2018 год обещает быть насыщенным. Нас ждет открытие новых крупных производств и создание новых рабочих мест, – сказал министр.

Министр обозначил приоритетные задачи на 2018 год. Среди них – запуск трех отраслевых электронных площадок по продвижению продукции и услуг региональных промышленных предприятий. Это позволит стимулировать розничный спрос на тульские изделия и усилить внутрирегиональную кооперацию. В частности, одна из таких площадок будет способствовать привлечению малого и среднего бизнеса к кооперации с предприятиями ОПК.

Еще одно важное направление работы – участие в программе «Повышение производительности труда и поддержка занятости», в которую Тульская область вошла в 2017 году в числе 6 пилотных регионов.

На прямой линии был затронут вопрос и о выполнении трехсторонних соглашений по обучению кадров для промышленных предприятий.

Дмитрий Ломовцев отметил, что соглашения по подготовке квалифицированных кадров были подписаны в шести отраслях промышленности и уже доказали свою эффективность. В рамках соглашений на базе ведущих учебных центров профессионального образования созданы попечительские советы. В числе наиболее успешных отмечен Машиностроительный колледж им. Н. Демидова. По итогам 2017 года количество поступающих на рабочие специальности значительно возросло, а с нынешнего года министерство промышленности и ТЭК региона будет осуществлять методическое руководство по базовым специальностям учреждения.

В 2018 году выйдет книга, посвященная премии им. С. И. Мосина. Научное исследование, проведенное в рамках подготовки книги, охватывает более чем столетний период существования премии и содержит информацию о почти трех тысячах ее лауреатов.