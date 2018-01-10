Экспертиза Myslo: Какую воду пьют туляки?

Поселок Сторожевое отделяет от центра Тулы чуть более 20 километров. Казалось бы, не так много, но разница в качестве жизни кардинальная.

На дворе XXI век – век передовых технологий, но в Сторожевом время остановилось – жители по старинке ходят за водой в родник, притом что живут в поселке в основном пенсионеры. Ежедневно совершать такой марш-бросок не всем по силам.

Нет, водопровод и водонапорная башня в населенном пункте имеются. Но пользоваться этой водой можно разве что летом – для полива огорода, но никак не мыться ею и уж тем более не пить.

Пока водонапорная башня была собственностью жителей поселка, на качество воды не жаловались. По мере необходимости скидывались деньгами и ремонтировали ее, чистили, меняли пришедший в негодность насос.

Два года назад, после объединения Ленинского района с региональным центром, башня перешла на баланс Тулагорводоканала. Стоимость потребления воды выросла, а вот качество ее, по словам жителей, снизилось.

Поставляемой Тулагорводоканалом водой половина поселка пользуется только в теплое время года для хознужд, а по осени все переходят на воду из колонки или родника.

– Летом я поливаю огород, а на зиму перекрываю кран, – рассказывает 70-летняя Тамара Борисова. – Чтобы постирать белье, приходится отвозить его в Тулу к родственникам. А чтобы набрать себе воды, надо к роднику идти два километра. Если погода хорошая, то стараюсь два раза в день сходить, чтобы запас был.

– Когда не было счетчиков, то сливали ее сначала, – добавляет Владимир Шипинский. – По поводу качества воды я обращался на горячую линию губернатора. Взяли в моем доме пробу, исследование подтвердило, что содержание железа в ней превышено в несколько раз. Власти говорят, что такая вода по всему району. Но мне-то какая разница? Я-то плачу за нее как за городскую, а ведь техническая вода дешевле.

Кто не может ездить в родник за водой, пользуется фильтрами. Но полностью от ржавчины они не очищают.

Жительница поселка Татьяна Никулина работает на водонапорной башне около 10 лет. В день по нескольку раз ходит на башню, проверяет, чтобы все приборы работали, летом окашивает территорию, а зимой чистит снег.

Женщина просила местные власти на 100 метров дальше прочищать муниципальную дорогу – тогда бы не пришлось пенсионерке чистить дорогу каждый день, чтобы добраться до рабочего места. Но оказалось, что эти 100 метров не являются муниципальной собственностью и поэтому в план работы Спецавтохозяйства не включены. По словам Татьяны, включать их никто не планирует, потому что уборка каждого метра стоит денег, а лишних в муниципалитете нет.

– Отчего ржавая вода? Наверное, система заилилась, да и уровень воды нужно поднять, чтобы она включалась на 8 метрах, тогда вода не будет такая ржавая. Фильтров никаких на ней нет, – говорит Татьяна Никулина.

В пресс-службе администрации Тулы сообщили, что АО «Тулагорводоканал» ежемесячно делает лабораторные исследования воды на соответствие требованиям санитарных правил и норм. В целом по Ленинскому району качество воды в системе водоснабжения не отвечает требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01 по жесткости и содержанию железа. Однако это допустимо в соответствии с постановлением администрации города от 14.01.2011 года «Об установлении временных отклонений от гигиенических нормативов качества питьевой воды» (жесткость – до 10 мг/л, железа – до 1 мг/л), остальные показатели соответствуют требованиям действующих правил и норм.

В официальном ответе (получен в декабре 2017 года) администрации Тулы на редакционный запрос говорится:

«Жители поселка Сторожевое хотели установить по программе «Народный бюджет» частотный преобразователь и вывести из эксплуатации старую водонапорную башню. Но из-за нехватки давления в водопроводе пришлось использовать водонапорную башню как накопительную емкость: частотный преобразователь качает воду из скважины в башню, откуда она самотеком поступает в дома жителей. Это сэкономило жителям деньги – в противном случае в каждый дом понадобился бы подкачивающий насос.

Поселок Сторожевое включен в план мероприятий по концессионному соглашению, которое предусматривает реконструкцию системы водоснабжения. Для улучшения качества воды в Туле утверждена программа «По доведению сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах бывшего Ленинского района до нормативных требований». Срок ее реализации – 2017-2020 гг.».

Что же касается качества воды, то в пресс-службе указали только временное ухудшение коммунального ресурса, которое может быть вызвано аварийными ремонтными работами или остановкой насоса.

Построить в поселке станцию обезжелезивания власти Тулы обещают согласно утвержденному графику только в 2020 году.

За пользование некачественным ресурсом жители платят сейчас в соответствии с утвержденным комитетом Тульской области размером 24,31 рубля за кубический метр.

Тариф для АО «Тулагорводоканал» на техническую воду не установлен.

Мы решили провести свой эксперимент и обратились в Центр экспертизы, аттестации и сертификации ТулГУ с просьбой сделать выборочный анализ холодной водопроводной воды, которая поступает в дома жителей Тулы.

По одной пробе было отобрано в каждом из районов города, одну пробу взяли в автоматизированном пункте продажи воды.

Геннадий Павпертов – Вода была исследована на следующие показатели: pH-баланс, нитрат-ион, нитрит-ион, сухой остаток, общее железо, сульфат-ион, хлорид-ион, жесткость. Результаты анализа показали, что четыре образца питьевой воды (вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения) из пяти не соответствуют нормам СанПиНа по жесткости, – пояснил директор Центра экспертизы, аттестации и сертификации ТулГУ Геннадий Павпертов. – По остальным показателям превышения допустимых значений нет.

В цифровом выражении превышение составляет:

Советский район – в 1,28 раза;

Привокзальный район – в 1,57 раза;

Центральный район – в 2,24 раза;

Зареченский район – в 1,93 раза;

в пределах нормы водопроводная вода в Пролетарском районе и в пункте продажи воды.

В 2011 году при установлении для Тулагорводоканала временных отклонений от гигиенических нормативов качества питьевой воды администрация Тулы учитывала природные свойства подземных источников водоснабжения и применяемые предприятием технологии водоподготовки. Также учитывался план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Срок действия временных отклонений от гигиенических нормативов питьевой воды в Туле закончился 1 января 2018 года.

Теперь, если вода не отвечает тебованиям СанПиНа, есть все основания требовать перерасчет за некачественную услугу.

Куда жаловаться на плохую воду?

1. В управляющую домом компанию (телефон и адрес указан на квитанции). 2. В ГЖИ Тульской области (пр. Ленина, 2, тел. 24-51-60). 3. В Роспотребназдор (ул. Оборонная, 114, тел. 31-28-79). Вода не соответствует нормам СанПиНа? Этот факт нужно доказать с помощью Роспотребнадзора, а после требовать от УК перерасчет. В случае отказа надо обращаться в Тулагорводоканал (Демидовская пл., 8, тел. 79-35-49) или в суд.

Какие исследования проводит ЦЭАС ТулГУ Основными направлениями деятельности Центра экспертизы, аттестации и сертификации ТулГУ являются работы в сфере экологии, охраны труда и промышленной безопасности с целью контроля за соблюдением законодательства, поддержка учебного процесса и научной работы университета.

Сотрудники ЦЭАС ТулГУ могут проверить состояние загрязнения окружающей среды (атмосферный воздух, отходы, почва и поверхностные воды водных объектов), а также в качестве экспертов участвовать в мероприятиях по экологическому надзору для минприроды и экологии Тульской области.