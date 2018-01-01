В Тульской области пассажирский автобус улетел в кювет

Фото ГУ МЧС по Тульской области.

По предварительной информации водитель не справился с управлением.

1 января в 10.20 в дежурную часть УМВД поступило сообщение о ДТП на 40 км нового направления автодороги Тула-Новомосковск.

По предварительной информации водитель пассажирского автобуса, двигавшегося по маршруту Новомосковск-Москва, не справился с управлением и съехал в кювет, опрокинувшись на бок.

В результате ДТП из 14 находившихся в салоне пассажиров двое получили незначительные телесные повреждения. Среди пострадавших детей нет.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства ДТП и принимают меры для скорейшей ликвидации последствий аварии.