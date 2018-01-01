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В Тульской области пассажирский автобус улетел в кювет
Фото ГУ МЧС по Тульской области.

В Тульской области пассажирский автобус улетел в кювет

По предварительной информации водитель не справился с управлением.

1 января в 10.20 в дежурную часть УМВД поступило сообщение о ДТП на 40 км нового  направления автодороги Тула-Новомосковск.

По предварительной информации водитель пассажирского автобуса, двигавшегося по маршруту Новомосковск-Москва, не справился с управлением и съехал в кювет, опрокинувшись на бок. 

В результате ДТП из 14 находившихся в салоне пассажиров двое получили незначительные телесные повреждения. Среди пострадавших детей нет.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства ДТП и принимают меры для скорейшей ликвидации последствий аварии.
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:05 +2
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