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С Новым годом туляков поздравил Алексей Дюмин
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

С Новым годом туляков поздравил Алексей Дюмин

Глава региона встретил Новый год вместе с сотнями горожан Новый год на площади Ленина.

В новогоднюю ночь на главной площади Тулы собрались сотни горожан. Всю ночь для гостей праздника работали Губернской каток и караоке клуб. Все желающие смогли попробовать свои силы в традиционных русских забавах. На главной сцене выступили группы «Рефлекс», «Комбинация» и тульские исполнители.

Вместе с туляками Новый год на площади Ленина встретил Алексей Дюмин.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:46 0
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Площадь ЛенинаТула

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