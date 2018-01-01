С Новым годом туляков поздравил Алексей Дюмин

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Глава региона встретил Новый год вместе с сотнями горожан Новый год на площади Ленина.

В новогоднюю ночь на главной площади Тулы собрались сотни горожан. Всю ночь для гостей праздника работали Губернской каток и караоке клуб. Все желающие смогли попробовать свои силы в традиционных русских забавах. На главной сцене выступили группы «Рефлекс», «Комбинация» и тульские исполнители.

Вместе с туляками Новый год на площади Ленина встретил Алексей Дюмин.