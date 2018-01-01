1 января за порядком в Туле проследит дежурный
Ответственным назначен Сергей Сорокин.
С 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года организовано дежурство сотрудников администрации города Тулы. 1 января 2018 года за порядком в городе проследит заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению главного управления администрации города Тулы по Советскому территориальному округу Сергей Сорокин.
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 47−20−34, 47−20−37 и 1391.
Также в дни новогодних каникул в территориальных округах Тулы организовано круглосуточное дежурство.
По возникающим вопросам жители могут обратиться по телефонам горячих линий:
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Центральный территориальный округ
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31−28−47
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Советский
территориальный округ
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8−920−759−19−80
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Привокзальный территориальный округ
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24−71−74
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Зареченский
территориальный округ
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47−32−94
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Пролетарский территориальный округ
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- 41−73−40 (с 9.00 до 18.00)
- 8−920−744−10−22 (с 18.00 до 9.00)