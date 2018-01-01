1 января за порядком в Туле проследит дежурный

Фото Алексея Пирязева.

С 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года организовано дежурство сотрудников администрации города Тулы. 1 января 2018 года за порядком в городе проследит заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению главного управления администрации города Тулы по Советскому территориальному округу Сергей Сорокин.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 47−20−34, 47−20−37 и 1391.

Также в дни новогодних каникул в территориальных округах Тулы организовано круглосуточное дежурство.

По возникающим вопросам жители могут обратиться по телефонам горячих линий: