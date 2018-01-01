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1 января за порядком в Туле проследит дежурный
Фото Алексея Пирязева.

1 января за порядком в Туле проследит дежурный

Ответственным назначен Сергей Сорокин.

С 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года организовано дежурство сотрудников администрации города Тулы. 1 января 2018 года за порядком в городе проследит заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению главного управления администрации города Тулы по Советскому территориальному округу Сергей Сорокин.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 47−20−34, 47−20−37 и 1391.

Также в дни новогодних каникул в территориальных округах Тулы организовано круглосуточное дежурство.

По возникающим вопросам жители могут обратиться по телефонам горячих линий:

Центральный территориальный округ

31−28−47

Советский

территориальный округ

8−920−759−19−80

Привокзальный территориальный округ

24−71−74

Зареченский

территориальный округ

47−32−94

Пролетарский территориальный округ

- 41−73−40 (с 9.00 до 18.00)

- 8−920−744−10−22 (с 18.00 до 9.00)

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:54 0
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