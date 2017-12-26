новости
новости
Регистрация
Жителю Шатска, который спаивал школьниц, выписали штраф

Жителю Шатска, который спаивал школьниц, выписали штраф

Одна из девушек в состоянии опьянения выпала из окна второго этажа.

Прокуратурой Ленинского района проведена проверка по факту происшествия в Шатске, где 13-летняя школьница выпала из окна второго этажа.

Выяснилось, что в день происшествия, после школы девушка вместе с подругами распивала спиртное – алкогольный коктейль. Установлено, что коктейль несовершеннолетним купил 59-летний местный житель.

Прокуратурой вынесено постановление о возбуждении в отношении мужчины административного дела за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, ему назначен штраф в размере трёх тысяч рублей.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:55 +1
Другие статьи по темам
Событие
проверка прокуратурышкольница упала со второго этажаадминистративные правонарушенияштрафпрокуратура Тульской области
Место
Тульская областьШатск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Жительницу Кимовского района осудят за мошенничество с «чернобыльскими» выплатами
Жительницу Кимовского района осудят за мошенничество с «чернобыльскими» выплатами
В центре Тулы замечен мотоциклист в «оленьем» шлеме с новогодней ёлкой
В центре Тулы замечен мотоциклист в «оленьем» шлеме с новогодней ёлкой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.