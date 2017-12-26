Жителю Шатска, который спаивал школьниц, выписали штраф
Одна из девушек в состоянии опьянения выпала из окна второго этажа.
Прокуратурой Ленинского района проведена проверка по факту происшествия в Шатске, где 13-летняя школьница выпала из окна второго этажа.
Выяснилось, что в день происшествия, после школы девушка вместе с подругами распивала спиртное – алкогольный коктейль. Установлено, что коктейль несовершеннолетним купил 59-летний местный житель.
Прокуратурой вынесено постановление о возбуждении в отношении мужчины административного дела за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, ему назначен штраф в размере трёх тысяч рублей.
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