Жительницу Кимовского района осудят за мошенничество с «чернобыльскими» выплатами

Сотрудники Кимовской прокуратуры провели проверку в отношении одной из жительниц района. Выяснилось, что в 2012 году женщина зарегистрировалась в деревне, относящейся к «чернобыльской зоне», а спустя два года прописала там своего ребёнка. При этом по месту регистрации мать с ребёнком не проживали.

За три года женщина получила дополнительное пособие по уходу за ребенком на сумму более 202 тысяч рублей. Кроме того, ежемесячно ей начислялись другие социальные выплаты. Общая сумма незаконно полученного дохода составила 591000 рублей.

Материалы проверки были направлены в отдел полиции «Кимовский», где в отношении фигурантки возбудили уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат, совершенного в крупном размере. Ход расследования взят прокуратурой на контроль.