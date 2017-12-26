новости
новости
Регистрация
Жительницу Кимовского района осудят за мошенничество с «чернобыльскими» выплатами

Жительницу Кимовского района осудят за мошенничество с «чернобыльскими» выплатами

Фиктивно прописавшись в «чернобыльской зоне», женщина незаконно получила пособия на сумму более полумиллиона рублей.

Сотрудники Кимовской прокуратуры провели проверку в отношении одной из жительниц района. Выяснилось, что в 2012 году женщина зарегистрировалась в деревне, относящейся к «чернобыльской зоне», а спустя два года прописала там своего ребёнка. При этом по месту регистрации мать с ребёнком не проживали.

За три года женщина получила дополнительное пособие по уходу за ребенком на сумму более 202 тысяч рублей. Кроме того, ежемесячно ей начислялись другие социальные выплаты. Общая сумма незаконно полученного дохода составила 591000 рублей.

Материалы проверки были направлены в отдел полиции «Кимовский», где в отношении фигурантки возбудили уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат, совершенного в крупном размере. Ход расследования взят прокуратурой на контроль.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:32 +2
Другие статьи по темам
Событие
уголовное деломошенничествочернобыльские льготыпособие по уходу за ребёнком
Место
Тульская областьКимовский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Венёве мать и двое детей отравились газом из-за недосмотра коммунальщиков
В Венёве мать и двое детей отравились газом из-за недосмотра коммунальщиков
Жителю Шатска, который спаивал школьниц, выписали штраф
Жителю Шатска, который спаивал школьниц, выписали штраф
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.