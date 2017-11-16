В Шатске из окна выпала школьница

13-летняя девочка жива, но находится с многочисленными переломами в больнице.

ЧП в Шатске в Туле произошло днем 15 ноября. Семиклассница выпала со второго этажа многоквартирного дома.

Девочка выжила, но получила многочисленные переломы и была доставлена в больницу.

Как рассказали местные жители, незадолго до случившегося школьница поругалась с родителями. Известно, что девочка растет в многодетной семье.

Также сообщается, что, возможно, в тот вечер она была в состоянии алкогольного опьянения. Но эта информация официально не подтверждена.

В пресс-службе регионального следственного комитета этот факт подтвердили и сообщили, что по нему проводится доследственная проверка. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.