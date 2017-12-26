В центре Тулы замечен мотоциклист в «оленьем» шлеме с новогодней ёлкой

Фото: vk.com/overhear.tula

Новый год – время чудес. И, судя по всему, некоторые туляки уже начали чудить. Например, водитель мотоцикла, попавший в объектив фотоаппарата очевидца на проспекте Ленина.

Колоритный мужчина в шубе и валенках с галошами, ничуть не смущаясь снегопадом и сыростью, оседлал мотоцикл и отправился за новогодней ёлкой. В соответствии с ПДД, он позаботился о собственной безопасности, надев мотоциклетный шлем, увенчанный «оленьими» рогами.