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Розыск новомосковского педофила: опубликовано фото подозреваемого
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Розыск новомосковского педофила: опубликовано фото подозреваемого

Предполагаемый преступник попал в объектив камер видеонаблюдения в одном из торговых центров.

При проведении оперативных мероприятий полицией получены фотографии мужчины, подозреваемого в нападениях на школьниц в Новомосковске.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, предполагаемый злоумышленник «засветился» в одном из торговых центров города.

Если вы что-либо знаете о местонахождении этого человека, сообщите по телефонам в Туле: 36-37-88 и Новомосковске: 8(48762)-3-43-53, или 02.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 18:21 +4
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