Розыск новомосковского педофила: опубликовано фото подозреваемого

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Предполагаемый преступник попал в объектив камер видеонаблюдения в одном из торговых центров.

При проведении оперативных мероприятий полицией получены фотографии мужчины, подозреваемого в нападениях на школьниц в Новомосковске.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, предполагаемый злоумышленник «засветился» в одном из торговых центров города.