Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области
Розыск новомосковского педофила: опубликовано фото подозреваемого
Предполагаемый преступник попал в объектив камер видеонаблюдения в одном из торговых центров.
При проведении оперативных мероприятий полицией получены фотографии мужчины, подозреваемого в нападениях на школьниц в Новомосковске.
Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, предполагаемый злоумышленник «засветился» в одном из торговых центров города.
Если вы что-либо знаете о местонахождении этого человека, сообщите по телефонам в Туле: 36-37-88 и Новомосковске: 8(48762)-3-43-53, или 02.
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