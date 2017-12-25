Поможем тулячке победить рак легкого!

У 32-летней Елены двое деток 4 и 8 лет, и она очень хочет побороться за жизнь.

Молодой маме Елене Бурковой требуется помощь. Чуть больше месяца назад ей поставили страшный диагноз – крупноклеточный нейроэндокринный рак легкого.

У 32-летней Елены двое деток 4 и 8 лет, и она очень хочет побороться за жизнь. Но чтобы это сделать необходимо 500 тысяч рублей. Сумма неподъемная для женщины. Елена работает воспитателем в детском многопрофильном санатории «Иншинка».

Шанс победить болезнь есть, но для этого Елене необходимо в ближайшее время пройти дорогостоящее дообследование, после которого будет проведена операция, химиотерапия и курс восстановления. Операция будет проводиться в Москве в Центральной клинической больнице имени Семашко.

В редакции есть все документы, подтверждающие диагноз Елены Бурковой.

Деньги можно перевести на 40817810066003358046 (Сбербанк), получатель Елена Евгеньевна Буркова. Важна любая сумма.