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Поможем тулячке победить рак легкого!

Поможем тулячке победить рак легкого!

У 32-летней Елены двое деток 4 и 8 лет, и она очень хочет побороться за жизнь.

Молодой маме Елене Бурковой требуется помощь. Чуть больше месяца назад ей поставили страшный диагноз – крупноклеточный нейроэндокринный рак легкого. 

У 32-летней Елены двое деток 4 и 8 лет, и она очень хочет побороться за жизнь. Но чтобы это сделать необходимо 500 тысяч рублей. Сумма неподъемная для женщины. Елена работает воспитателем в детском многопрофильном санатории «Иншинка». 

Шанс победить болезнь есть, но для этого Елене необходимо в ближайшее время пройти дорогостоящее дообследование, после которого будет проведена операция, химиотерапия и курс восстановления. Операция будет проводиться в Москве в Центральной клинической больнице имени Семашко.

В редакции есть все документы, подтверждающие диагноз Елены Бурковой.

Деньги можно перевести на 40817810066003358046 (Сбербанк), получатель Елена Евгеньевна Буркова. Важна любая сумма.

Автор: Юлия Александрова, вчера, в 18:05 +5
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крупноклеточный нейроэндокринный рак легкого

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