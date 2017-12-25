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Новый выпуск программы «Орёл и решка» могут снять в Туле

Новый выпуск программы «Орёл и решка» могут снять в Туле

Для этого оружейная столица должна пробиться в лидеры интернет-голосования.

Программа «Орёл и решка» готовится к новому сезону! На этот раз ведущие отправятся не в Африку или Индию, а поедут по нашим российским городам. Причём выбрать место для съёмок могут сами зрители – для этого нужно проголосовать за свой город на сайте телеканала «Пятница».

В голосовании участвуют города с населением от 100 тысяч человек. За один город можно голосовать один раз. Пока в первую тройку лидеров входят Норильск, Южно-Сахалинск и Керчь.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:06 +5
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