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Новомосковский педофил напал еще на одну девочку
Кадр из видео.

Новомосковский педофил напал еще на одну девочку

У второй жертвы злоумышленник отобрал телефон. Мужчина попал на камеры видеонаблюдения.

В Новомосковске продолжаются поиски мужчины, напавшего на 13-летнюю девочку 20 декабря. Преступление совершено примерно в 15.00 около железнодорожных путей на улице Шарова. Злоумышленник с места преступления скрылся.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Как стало известно Myslo, днем позже этот же мужчина напал еще на одну несовершеннолетнюю девочку.

По предварительным данным, 21 декабря днем на улице Березовой возле музыкального колледжа злоумышленник отобрал у ребенка телефон. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Мужчина попал на камеры видеонаблюдения. Внимательно посмотрите на видео. Возможно, вы видели этого мужчину.

Если знаете что-то об указанном мужчине, сообщите по телефонам: 8 (4872)36−37−88 (отдел криминалистики СУ СК РФ по ТО), 8 (48762)-34353 или 02.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:54 +1
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