Фото УГИБДД по Тульской области.
Под Киреевском пьяный водитель на «Рено» врезался в бетонный водосток
В ДТП пострадал пассажир автомобиля.
24 декабря в 10.20 на 7-м километре автодороги «Быковка-Богородицк» (Киреевский район) 40-летний водитель автомобиля «Рено Сандеро» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в бетонный водосток.
Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения (0,577 мг/л).
В аварии пострадал 41-летний пассажир. Мужчину с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.
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