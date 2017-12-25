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Под Киреевском пьяный водитель на «Рено» врезался в бетонный водосток
Фото УГИБДД по Тульской области.

Под Киреевском пьяный водитель на «Рено» врезался в бетонный водосток

В ДТП пострадал пассажир автомобиля.

24 декабря в 10.20 на 7-м километре автодороги «Быковка-Богородицк» (Киреевский район) 40-летний водитель автомобиля «Рено Сандеро» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в бетонный водосток.

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения (0,577 мг/л).

В аварии пострадал 41-летний пассажир. Мужчину с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:05 +3
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