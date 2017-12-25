Под Киреевском пьяный водитель на «Рено» врезался в бетонный водосток

Фото УГИБДД по Тульской области.

24 декабря в 10.20 на 7-м километре автодороги «Быковка-Богородицк» (Киреевский район) 40-летний водитель автомобиля «Рено Сандеро» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в бетонный водосток.

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения (0,577 мг/л).

В аварии пострадал 41-летний пассажир. Мужчину с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.