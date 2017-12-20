Туляки обвиняют в мошенничестве отделочника Андрея Мишкина

Фото Алексея Пирязева.

Десятки собственников квартир в новостройках заплатили ему за ремонт «под ключ», но работы не были выполнены. Война жителей и отделочника длилась больше года.

В редакцию Myslo обратились тулячки Тамара Алешина и Нина Алексеевна Красавкина. Женщины купили квартиры в новостройках в Петровском квартале и хотели как можно быстрее отпраздновать новоселье. Тут как раз нашелся человек, который пообещал сделать ремонт в короткие сроки, — дизайнер Андрей Мишкин.

– Я познакомилась с ним в августе 2016 года, — говорит Тамара Алешина. — Он арендовал рабочий стол в одном из офисов на территории нового микрорайона. Мы заказывали ключи для домофона, а он предложил сделать нам ремонт — быстро и качественно. Мы заключили договор, ничто не предвещало беды. Отделка стен, потолка, пола, ванной, балкона, разведение электрики и установка сантехники должна была стоить 178 000 рублей. Часть денег он взял, когда заключал договор, остальные мы отдавали частями.



Здесь, по словам туляков, дизайнер арендовал рабочее место.

За несколько месяцев, по словам женщины, Мишкин получил всю сумму. Тамара Алешина объяснила отделочнику: переехать в квартиру она должна не позже конца сентября. Но время шло, а ремонт не продвигался.

– Он очень красиво обещал, — продолжает Тамара Алешина. — Мы постоянно звонили ему, возмущались, почему стены до сих пор не сделаны, к отделке пола никто не притрагивался?

Он отвечал очень правдоподобно. Говорил, что завтра завезут цемент и начнутся работы. А потом делал половину и бросал.

Деньги при этом требовал каждый месяц, говорил, нужны на материалы, а иначе ничего не сделать. Когда мы поняли, что мирно ситуацию не решить, начали действовать: в декабре мы создали группу в социальных сетях, стали там размещать информацию об обмане, фотографию самого Мишкина. Оказалось, пострадавших очень много. Такая политика подействовала, и он сделал в моей квартире хоть что-то.

Женщина рассказывает, что смогла переехать в новые апартаменты только зимой, но там всюду были недоделки.

– Нам потом пришлось вызывать другого мастера, снимать потолок и делать всё заново. Даже розетки он установил без ободков. Отдельно они не продаются, получается, что нужно покупать всё заново. Вода у нас тоже еле идет, и дело не в системе дома: у соседей всё отлично работает. В итоге совсем не сделанной работы оказалось на 105 000 рублей. Эту сумму теперь и признают моим ущербом, — говорит Тамара Алешина.

Истории туляков, связавшихся с Андреем Мишкиным, похожи одна на другую. Пенсионерка Нина Алексеевна Красавкина «попала» не только на несделанный ремонт:

– Сначала мы тоже заказали ремонт «под ключ». А потом Мишкин начал предлагать нам недорогую кухню, позвал посмотреть эскизы. Денег у нас немного, а кухня нужна, и мы согласились. Сначала он сказал, что она стоит 78 000 рублей, нам это показалось дорого. Но потом он снова связался с нами и сказал, что нашел хорошую скидку: гарнитур можно приобрести за 48 000 рублей. Мы внесли предоплату — 30 000 рублей.

Потом по такой же схеме мы заказали у него двери для всей квартиры, но получили только одну входную. Он пользовался нашим доверием, нагло обманывал. Приехал к нам домой в девять вечера, сказал, что сейчас привезут двери и за разгрузку нужно платить 12 000 рублей. Мы отдали, и только потом поняли, что снова попались на обман, ведь за двери мы уже заплатили. На следующий день мы пришли в квартиру, а дверей там нет. Он просто взял с нас деньги, а потом перестал отвечать на звонки.

Нина Алексеевна с мужем до сих пор не могут переехать в новую квартиру. Они отдали отделочнику больше 450 000 рублей, но на

300 000 из них не получили ремонта. Других денег у пенсионеров нет.

Обманутые туляки писали куда только можно.

В итоге полиция возбудила уголовное дело. В нем фигурируют 12 пострадавших, ущерб составляет несколько миллионов рублей.

Например, Ольга из Норильска хотела сделать ремонт до того, как переедет в Тулу. Она перечислила уже жене Мишкина и по совместительству со­владелице фирмы «Ампир+» больше миллиона рублей. Андрей присылал ей красивые фотографии и кормил обещаниями. Вот только на деле в квартире оказались голые стены.



Андрей Мишкин.

Теперь туляки надеются на справедливое решение суда. Процесс уже рассматривался в Советском районном суде, но дело вернули прокурору на доследование. Сейчас следствие продолжается.

Однако вернет ли деньги отделочник даже в случае, если его признают виновным? На сайте исполнительных производств он числится в базе должников.

Согласно открытым источникам, за ним «висит» задолженность более трех миллионов рублей.

Кроме того, на самой фирме «Ампир+» тоже числятся долги – по налоговым выплатам.

Что интересно, до скандала Андрей Мишкин упоминался в интернете в хорошем свете. Раньше мужчина владел дизайнерской фирмой и даже состоял в так называемом Элитном клубе дизайнеров.

Как дизайнер и предприниматель оказался в этой неприятной ситуации, мы пытались узнать у самого Андрея Мишкина. В течение нескольких недель мы связывались с ним и договаривались о разговоре, но он всегда переносил встречу.

В последний раз он сообщил, что не может уделить нам время, потому что едет в Москву, чтобы закончить начатые там работы. По нашим данным, в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Не является ли эта «поездка в Москву» нарушением?

Myslo следит за развитием событий.