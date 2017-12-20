Тульский Центр поддержки одаренных детей в Ясной Поляне откроется 1 сентября 2018 года

Планы профильного министерства на предстоящий год сегодня озвучила министр образования Тульской области Оксана Осташко.

В декабре 2017 года принято решение о разработке двух новых проектов.

Целью проекта «Одаренные дети» является выстраивание в регионе эффективной системы выявления и поддержки одаренных детей. Основным мероприятием станет открытие в Ясной Поляне Центра поддержки одаренных детей, которое запланировано на 1 сентября 2018 года.

Это будет общеобразовательная школа, которую будут посещать местные дети, а также на ее базе создадут классы с углубленным изучением отдельных предметов. Школа будет полного дня с возможностью проживания детей в период обучения.

Кроме этого в 2018 году предполагается начать реализацию проекта «Тула — научный центр», который направлен на обеспечение конкурентоспособности Тульской области за счёт создания эффективной системы наращивания и наиболее полного использования научного и интеллектуального потенциала региона, стимулирования развития науки.

Итогами реализации проекта должны стать пять научных лабораторий по направлениям: химия, металлургия, радиоэлектроника, аддитивные технологии, медтехника.

Проект будет реализовываться совместно с ТулГУ, педуниверситетом и предприятиями ТЭК. Предполагается, что на базе вузов буду созданы профильные лаборатории.