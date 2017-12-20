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Дело бывшего тульского чиновника из комитета по туризму передано в суд

Дело бывшего тульского чиновника из комитета по туризму передано в суд

Александра Душакова обвиняют в мошенничестве: по версии следствия, он выпрашивал у предпринимателей деньги, а за это обещал не мешать их бизнесу.

Прокурор Тульской области утвердил обвинительное заключение по делу экс-чиновника Александра Душакова. Мужчину обвиняют по двум статьям: «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» и «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

Александр Душаков занимал должности председателя комитета экономического развития администрации муниципального образования Щекинский район, а с декабря 2016 года — заместителя председателя комитета Тульской области по развитию туризма.

По версии следствия, в этот период времени мужчина ежемесячно получал от двоих предпринимателей «пожертвования» в размере от 100 до 120 000 рублей, якобы предназначенные для расходования на нужды администрации Щёкинского района Тульской области. За это «пожертвование» чиновник обещал не препятствовать их предпринимательской деятельности.

Таким образом он получил 1,8 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

4 апреля 2017 года во время очередной передачи очередной взятки в размере 100 000 рублей мужчину задержали сотрудники УФСБ России по Тульской области.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тулы для рассмотрения по существу.

Напомним, заместителя председателя областного комитета по туризму Александра Душакова задержали 4 апреля 2017 года прямо в здании тульского правительства. Дело расследовал Следственный комитет.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:39 +2
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