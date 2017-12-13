В центре Тулы «Лада» столкнулась с Land Rover

Фото: "Первый Тульский"

По предварительной информации, в аварии пострадала пассажирка отечественной легковушки.

Как сообщили очевидцы, на проспекте Ленина, рядом с остановкой «Стадион», столкнулись Land Rover Discovery и «Лада Приора».

По словам очевидцев, отечественная легковушка, двигаясь в сторону Зеленстроя, резко вылетела на встречную полосу и врезалась во внедорожник.

По предварительной информации, машины получили серьёзные механические повреждения, сработали подушки безопасности. Пострадала пассажирка «Лады». На месте работают сотрудники ГИБДД.

К сожалению, на этом участке дороги серьёзные столкновения – не редкость. В конце сентября там произошло массовое ДТП, в котором пострадали четыре человека.