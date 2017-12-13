Эксперты назвали уровень зарплаты в Тульской области «хорошим»

Самые высокие зарплаты в России у москвичей, жителей Ямало-Ненецкого автономного округа и Чукотки, самые низкие – в национальных республиках и в ряде субъектов ЦФО.

В качестве основного показателя использовалась доля высокооплачиваемых работников с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц, доля низкооплачиваемых работников, у которых заработок составляет менее 10 тысяч рублей в месяц, а также медианная зарплата и коэффициент Джини.

Изменяющийся в диапазоне от 0 до 1, коэффициент Джини измеряет, насколько велико расслоение общества по доходам. Например, если все граждане в регионе получают одинаковую зарплату, то коэффициент Джини будут равен нулю, а по мере роста неравенства коэффициент будет стремиться к 1.

В Тульской области значение коэффициента Джини не превышает 0,29 – сложившуюся ситуацию эксперты назвали «хорошей». При этом регионе наблюдается процесс формирования высокопроизводительного бизнеса, ориентированного на московский рынок – это ведет к росту числа высокооплачиваемых работников, и к более высокому расположению региона в рейтинге.