Тульская водка признана одним из самых качественных товаров России

В преддверии Нового года специалисты проверили 49 брендов российской и импортной водки по 20 показателям качества и безопасности. Исследование показало, что водка – один из самых качественных товаров на российском рынке – «паленого» алкоголя среди образцов не оказалось, а большинство из них превосходят показатели ГОСТа и признаны товаром повышенного качества.

В рамках исследования была проведена экспертиза водки 49 торговых марок от 34 производителей из Тюменской, Тульской, Белгородской, Пензенской, Вологодской, Владимирской и других областей.

Абсолютно все товары изготовлены на основе пищевого спирта, не содержат денатурата и фурфурола, а токсичные вещества и метанол находятся ниже допустимого уровня. Крепость напитков и полнота налива соответствуют заявленному в маркировке.

В исследование вошла продукция из Франции, Финляндии, Швеции и Белоруссии. Цены исследуемых продуктов – от 205 до 1554 рублей за бутылку. Водку проверяли на наличие посторонних примесей, тяжелых металлов, нитратов, содержание кальция, фосфатов и хлоридов, изучали качество воды, которая применялась при производстве.