Массовое ДТП в центре Тулы: четверо пострадали

Фото Оксаны Грудининой.

Дорожно-транспорное происшествие произошло сегодня около 10 часов утра на проспекте Ленина в районе остановки Стадион. Как сообщили Myslo в Госавтоинспекции, напротив здания УВД России по Тульской области столкнулись Suzuki, Saab и Peugeot. По предварительной информации, один из авто поворачивал на пр. Ленина, но его не пропустил другой участник дорожного движения. Обстоятельства ДТП сейчас уточняются. В результате аварии пострадали в Peugeot трое: ребёнок 5 лет (он ехал в детском кресле) и его родители - отец, он был за рулём, и мать, ехавшая на пассажирском сиденье. Также травмы получил водитель Saab. Пострадавшие доставлены в медучреждение, в том числе силами сотрудников полиции, которые начали оказывать помощь пострадавшим ещё до приезда медиков. Движение по проспекту значительно затруднено.