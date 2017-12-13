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Туляк фиктивно прописал в своей квартире 70 мигрантов

Туляк фиктивно прописал в своей квартире 70 мигрантов

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства.

В Туле полицейские установили факт фиктивной постановки на учёт иностранцев. По предварительным данным, 27-летний безработный мужчина зарегистрировал у себя по месту жительства в Привокзальном округе 70 граждан другого государства. При этом никому из них он не предоставил фактического места для проживания.

Кроме того, туляк скрывался от полицейских, выявивших это нарушение. Установить его местонахождение сотрудники полиции смогли после проведения оперативных мероприятий. Мужчина признался в содеянном.

- Сейчас в отделе полиции «Привокзальный» выясняются все детали происшествия, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:18 0
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