До конца года в Туле на ул. Металлистов переустроят системы жизнеобеспечения

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин лично проинспектировал ход работ на улице Металлистов и набережной Упы.

До конца года на улице Металлистов проведут технологическое подключение зданий и переустроят системы жизнеобеспечения. Также начато строительство ливневой канализации, которой на этой улице ранее никогда не было.

На набережной сейчас полностью демонтированы старые строения и вывезен строительный мусор. Закончена разработка проектной документации, идет планировка территории. Смонтирован завод по обезвоживанию донных отложений.

Все работы ведутся под наблюдением археологов.

Алексей Дюмин подчеркнул, что продолжит лично контролировать каждую стадию реализации проекта.

- Пока это место выглядит, как большая стройплощадка. Но мы должны приложить максимум усилий, чтобы уже летом 2018 года большой архитектурный замысел обрел реальные формы. Жители давно ждут открытый, красивый и ухоженный центр, которым мы все будем гордиться, — сказал губернатор.