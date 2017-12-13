Какие тульские медицинские клиники работают с нарушениями?

Роспотребнадзор возбудил 67 административных дел по итогам проверок.

В октябре-ноябре 2017 года Управление Роспотребнадзора по Тульской области провело 8 плановых проверок в отношении юридических лиц, осуществляющих медицинскую деятельность*.

Проверяли в том числе государственное учреждение здравоохранения «Городская больница №9 г. Тулы» и семь частных клиник (АО «Тульская стоматологическая поликлиника им. С.А. Злотникова», ООО «РОДЭН», ООО «Центр реабилитации», ООО «Клиника диализа», ООО «Бономед», ИП Гриценко Е.В., ИП Рыбина Л.Е.).

По результатам плановых мероприятий по контролю выявлены нарушения санитарного законодательства, которые в основном касались:

отсутствия санитарно-эпидемиологического заключения на осуществление медицинской деятельности;

соблюдения технологического процесса;

размещения и санитарно-технического состояния ряда структурных подразделений;

оснащения подразделений медицинской мебелью и необходимым оборудованием;

соблюдения санитарно-противоэпидемического и дезинфекционного режимов в кабинетах;

оборудования системы освещения и несоблюдения требований по параметрам освещенности;

обеспечения контроля за вентиляционной системой и обслуживания системы кондиционирования;

выполнения программы производственного контроля;

соблюдения правил обращения с медицинскими отходами;

неудовлетворительных результатов лабораторного контроля;

эффективности средств защиты персонала при работе на рентгеновском оборудовании;

организации работы по профилактике инфекционных заболеваний, включая иммунизацию населения;

контроля за проведением медицинских осмотров и иммунизации сотрудников в соответствии с действующей нормативной базой;

оформления медицинской учетно-отчетной документации;

фактов курения в неположенном месте (Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ);

№ 15-ФЗ); несоблюдения требований законодательства о защите прав потребителей в части предоставления на сайте организации, информационном стенде, вывеске необходимой информации.

В отношении вышеуказанных юридических и должностных лиц возбуждено 67 дел об административных правонарушениях, в том числе пять из них – на юридическое лицо:

ГУЗ «Городская больница № 9 г. Тулы» — 45 дел, в том числе два — на юрлицо;

АО «Тульская стоматологическая поликлиника им. С.А. Злотникова» — 6 дел, в т. ч. одно на юрлицо;

ООО «РОДЭН» — два дела на должностных лиц;

ООО «Центр реабилитации» — два дела, в том числе одно на юрлицо;

ООО «Клиника современной медицины HD» — пять дел на должностных лиц;

ООО «Бономед» — три дела, в том числе одно на юрлицо;

ИП Гриценко Е. В — два дела на индивидуального предпринимателя;

ИП Рыбина Л.Е. — два дела на индивидуального предпринимателя.

*Проверки Роспотребнадзор проводит в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008 г.