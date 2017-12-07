На трассе М-2 в лобовом столкновении пострадали три человека

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

7 декабря на 199-м км автодороги М-2 «Крым» (Щёкинский район), по предварительной информации, 55-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Ладу Калина».

В аварии пострадали три человека: оба водителя и 39-летняя пассажирка «десятки». Водителя «Калины» госпитализировали.

Отметим, что с утра недалеко от этого участка произошло еще одно ДТП, в котором погибла женщина.