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На трассе М-2 в лобовом столкновении пострадали три человека
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

На трассе М-2 в лобовом столкновении пострадали три человека

Столкнулись «десятка» и «Лада Калина».

7 декабря на 199-м км автодороги М-2 «Крым» (Щёкинский район), по предварительной информации, 55-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Ладу Калина».

В аварии пострадали три человека: оба водителя и 39-летняя пассажирка «десятки». Водителя «Калины» госпитализировали.

Отметим, что с утра недалеко от этого участка произошло еще одно ДТП, в котором погибла женщина.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:48 +1
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