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На М-2 «Крым» в ДТП с грузовиком погибла женщина

На М-2 «Крым» в ДТП с грузовиком погибла женщина

Все обстоятельства аварии выясняются.

Сегодня, 7 декабря, серьезная авария произошла в Щёкинском районе. На 219 км трассы М-2 «Крым», по предварительной информации, автомобиль «Лада Калина», под управлением 38-летней женщины, выехал на встречку и врезался в МАЗ с полуприцепом.

От полученных травм на месте происшествия скончалась женщина — водитель «Калины».

- Затруднений в движении нет, сотрудники ГИБДД проводят работу по установлению всех обстоятельств ДТП, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:21 0
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