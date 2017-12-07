На М-2 «Крым» в ДТП с грузовиком погибла женщина
Все обстоятельства аварии выясняются.
Сегодня, 7 декабря, серьезная авария произошла в Щёкинском районе. На 219 км трассы М-2 «Крым», по предварительной информации, автомобиль «Лада Калина», под управлением 38-летней женщины, выехал на встречку и врезался в МАЗ с полуприцепом.
От полученных травм на месте происшествия скончалась женщина — водитель «Калины».
- Затруднений в движении нет, сотрудники ГИБДД проводят работу по установлению всех обстоятельств ДТП, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
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