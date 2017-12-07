Туляков приглашают на встречу с писателем Владимиром Щербаковым

Фото с сайта btula.ru.

Журналист и краевед представит свою книгу «С Новым годом, товарищи! или Зимний праздник нашего детства».

10 декабря в 15.00 в Туле в читальном зале Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого состоится встреча с автором книги «С Новым годом, товарищи! или Зимний праздник нашего детства» — Владимиром Щербаковым.

Автор приятных и в то же время ностальгических воспоминаний Владимир Щербаков — журналист, краевед — погружает читателей в атмосферу празднования Нового года в 50-70-е годы. Книга наполнена ретро-открытками и зимними фотографиями жителей города, тульских улиц, скверов, Белоусовского парка второй половины ушедшего века из фото архивов Владимира Троицкого, Владимира Белтова, Юрия Жукова и других корифеев тульской фотографии.

Создать атмосферу предстоящего праздника поможет новогоднее музыкальное оформление, выставка новогодних открыток и фотографий из коллекции автора, не вошедших в книгу, а также библиотечная выставка «Мы встречаем Новый год!».