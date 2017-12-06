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В Новомосковске мужчина зарезал знакомого из-за конфликта авторитетов

В Новомосковске мужчина зарезал знакомого из-за конфликта авторитетов

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Вечером 5 декабря в одной из квартир по улице Дружбы Новомосковска было обнаружено тело 43-летнего мужчины с колото-резаным ранением грудной клетки.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении преступления задержан 28-летний знакомый погибшего.

По версии следствия, 5 декабря во время совместного распития спиртных напитков между двумя знакомыми возник конфликт из-за разногласий по вопросу авторитетности каждого из них в местах лишения свободы, где они ранее отбывали наказание за совершение преступлений.

В ходе конфликта один из мужчин вооружился ножом и нанес им удар в грудную клетку своему знакомому. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении убийства. Следователь готовит ходатайство в суд об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:25 +1
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