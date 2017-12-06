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Очевидцы: кимовчанин выбросил кошку породы сфинкс умирать на морозе

Очевидцы: кимовчанин выбросил кошку породы сфинкс умирать на морозе

Местные жители обвиняют парня в жестоком обращении с животным.

Вопиющий случай произошел в Кимовске. По словам местных жителей, парень выбросил кошку породы сфинкс браш на улицу в мороз и оставил там ее умирать.
 
Подробности истории корреспонденту Myslo рассказала Дарья. Она несколько лет пристраивает животных в хорошие руки, но с такой ситуацией столкнулась впервые.
 
 
– Я подобрала кошку на улице, где ее драли собаки. Искала старого хозяина, но, увы, безрезультатно. Кинула объявления в соцсетях. Откликнулся парень, Влад, — сказал, что хочет взять животное себе. Я отвезла ему сфинкса. А через несколько дней знакомые мне сообщили, что видели кошку… на улице! — вспоминает Даша.
 
Несчастное животное страдало от холода — кошка почти лысая, а на улице был мороз!
Даша написала Владу сообщение. Выяснилось, что кошку выбросили на улицу, так как обнаружили у нее глисты.
 
– Я пять дней за ней убирала лоток и не заметила глистов. В общем, люди выкинули кошку, испугавшись за свою жизнь. Ну позвонили бы мне, поругались, что я отдала такое животное! — сетует Даша.
 
Когда парень понял, что Дарья знает о случившемся, заявил — если у его подруги выявят заражение, платить за лечение будет Даша. Но девушка и не отказывалась от этого. Только попросила сказать, куда выбросили кошку.
 
По словам Влада, животное он оставил возле одного из магазинов. Однако Даша так и не нашла кошку. А когда снег растаял, сфинкса нашли мертвым возле подъезда парня…
 
Девушка решила не оставлять эту ситуацию и написала заявление в полицию. Возможно, парня удастся привлечь к ответственности по статье за жестокое обращение с животным. Однако это не так просто — в законе нет четких формулировок.
 
В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что заявление зарегистрировано, по данному факту будет проведена проверка в соответствии с законодательством.
сегодня, в 17:35 +3
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