Мультимедийная выставка работ известных модернистов будет работать в январе!

По многочисленным просьбам выставка «От Моне до Малевича. Великие модернисты», которая проходит в Likerka Loft, продлена.

Кстати, купить электронные билеты на выставку вы можете только на портале Myslo.

На больших экранах под специально подобранную музыку и аудиовизуальные эффекты будут оживать картины шестнадцати самых значимых художников эпохи модернизма — Клода Моне, Эдгара Дега, Поля Гогена, Анри Руссо, Анри Тулуз-Лотрека, Густава Климта, Поля Синьяка, Пита Мондриана, Амедео Модильяни, Винсента Ван Гога, Пьера Огюста Ренуара, Хуана Гриса, Поля Клее, Эдварда Мунка, Василия Кандинского и Казимира Малевича. В общей сложности будет показано около 1500 работ более, чем из двадцати музеев мира.

Вы сможете погрузиться в контекст эпохи и понять логику художников, которая привела их от реалистического изображения действительности к «Черному квадрату».