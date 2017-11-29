В Тульской области пьяный 70-летний водитель устроил тройное ДТП

Фото УГИБДД по Тульской области.

28 ноября в 17.20 на 127-м километре автодороги «Кашира — Серебряные пруды — Кимовск — Узловая» 70-летний водитель «Мицубиси Паджеро», по предварительной информации, выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-21144 и «Ниссан Альмера».

Водитель «Мицубиси» был в состоянии алкогольного опьянения (0,761 мг/л).

В аварии пострадала 51-летняя женщина — водитель ВАЗа. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.