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В Тульской области пьяный 70-летний водитель устроил тройное ДТП
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области пьяный 70-летний водитель устроил тройное ДТП

В аварии пострадала 51-летняя женщина.

28 ноября в 17.20 на 127-м километре автодороги «Кашира — Серебряные пруды — Кимовск — Узловая» 70-летний водитель «Мицубиси Паджеро», по предварительной информации, выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-21144 и «Ниссан Альмера».

Водитель «Мицубиси» был в состоянии алкогольного опьянения (0,761 мг/л).

В аварии пострадала 51-летняя женщина — водитель ВАЗа. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:43 0
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