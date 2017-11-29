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Матч «Арсенал» – «Спартак» рассудит Владислав Безбородов
Фото пресс-службы «Арсенала».

Матч «Арсенал» – «Спартак» рассудит Владислав Безбородов

Игра состоится 1 декабря в Туле.

Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга рассудит «Арсенал» и московский «Спартак» в матче 19 тура Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

44-летний рефери ФИФА в текущем чемпионате судил матчи «Уфа» — «Арсенал» (1:0) и «Анжи» — «Арсенал» (3:2). В сезоне-2016/17 обслуживал три игры с участием оружейников: «Арсенал» — «Терек» (0:0), «Арсенал» — ЦСКА (0:1) и стыковой матч за право выступать в РФПЛ «Енисей» — «Арсенал» (2:1).

Помогать Безбородову будут Максим Гаврилин из Владимира и уфимец Валерий Данченко. Резервный арбитр — Алексей Амелин (Тула). Инспектор — Эдуард Малый из Волгограда.

Матч «Арсенал» — «Спартак» состоится в пятницу, 1 декабря, в 19.30.

Сюжет: Арсенал
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