Скрин с видео.
В Туле водитель с ребенком в автокресле выехал на встречку
Опасного водителя туляки «прославили» с помощью видео на Youtube.
Водитель иномарки, в которой находился маленький ребенок, выехал на встречку в районе пересечения улицы Волнянского и проспекта Ленина, чтобы объехать пробку. Туляк Дмитрий Бирюков заснял это на видеорегистратор и решил выложить в интернет: машины едва не столкнулись.
– Объехал пробку и лезет в лоб с ребёнком на заднем сиденье, подставляя его под удар. О чём человек думает? – пишет Дмитрий в комментарии к видео.
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