В Туле водитель с ребенком в автокресле выехал на встречку

Скрин с видео.

Водитель иномарки, в которой находился маленький ребенок, выехал на встречку в районе пересечения улицы Волнянского и проспекта Ленина, чтобы объехать пробку. Туляк Дмитрий Бирюков заснял это на видеорегистратор и решил выложить в интернет: машины едва не столкнулись.

– Объехал пробку и лезет в лоб с ребёнком на заднем сиденье, подставляя его под удар. О чём человек думает? – пишет Дмитрий в комментарии к видео.