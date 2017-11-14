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В Туле водитель с ребенком в автокресле выехал на встречку
Скрин с видео.

В Туле водитель с ребенком в автокресле выехал на встречку

Опасного водителя туляки «прославили» с помощью видео на Youtube.

Водитель иномарки, в которой находился маленький ребенок, выехал на встречку в районе пересечения улицы Волнянского и проспекта Ленина, чтобы объехать пробку. Туляк Дмитрий Бирюков заснял это на видеорегистратор и решил выложить в интернет: машины едва не столкнулись.

– Объехал пробку и лезет в лоб с ребёнком на заднем сиденье, подставляя его под удар. О чём человек думает? – пишет Дмитрий в комментарии к видео.

сегодня, в 12:36 +1
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