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15 ноября на нескольких улицах Пролетарского округа Тулы отключат воду

15 ноября на нескольких улицах Пролетарского округа Тулы отключат воду

Отключение связано с проведением плановых работ по ремонту системы водоснабжения по ул. Рихарда Зорге.

15 ноября с 10.00 до окончания работ в связи с плановыми ремонтно-восстановительными работами по ул. Рихарда Зорге будет произведено отключение от водоснабжения домов по следующим адресам:

  • ул. Баженова, 25 (ЦО № 60),
  • ул. Р. Зорге, 36, 38, 27-33, 36-40, 40-а, 30-а,
  • ул. Кутузова, 41, к. 2, 41-а, 43-а, 41, к. 2, 43, к. 2, 40-а, 39-43,
  • ул. Дементьева, 23-25,
  • ул. Баженова, 34-38, 38-а, 40-а.
сегодня, в 12:12 0
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