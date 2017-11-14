15 ноября на нескольких улицах Пролетарского округа Тулы отключат воду

Отключение связано с проведением плановых работ по ремонту системы водоснабжения по ул. Рихарда Зорге.

15 ноября с 10.00 до окончания работ в связи с плановыми ремонтно-восстановительными работами по ул. Рихарда Зорге будет произведено отключение от водоснабжения домов по следующим адресам: