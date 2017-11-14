15 ноября на нескольких улицах Пролетарского округа Тулы отключат воду
Отключение связано с проведением плановых работ по ремонту системы водоснабжения по ул. Рихарда Зорге.
15 ноября с 10.00 до окончания работ в связи с плановыми ремонтно-восстановительными работами по ул. Рихарда Зорге будет произведено отключение от водоснабжения домов по следующим адресам:
- ул. Баженова, 25 (ЦО № 60),
- ул. Р. Зорге, 36, 38, 27-33, 36-40, 40-а, 30-а,
- ул. Кутузова, 41, к. 2, 41-а, 43-а, 41, к. 2, 43, к. 2, 40-а, 39-43,
- ул. Дементьева, 23-25,
- ул. Баженова, 34-38, 38-а, 40-а.
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