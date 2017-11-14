Тулячка украла в маршрутке кошелек

Приговором Центрального районного суда 51-летняя жительница Тулы признана виновной в п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное из сумки, находящейся при потерпевшем).

Судом установлено, что 16 августа женщина, находясь в маршрутке №55, вытащила из сумки пассажирки кошелек. Общая сумма похищенного составила 1900 рублей. Ущерб потерпевшей возмещен в полном объеме.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, приговором суда женщине назначено наказание — штраф 20 000 руб. Приговор не вступил в законную силу.