В Туле серьезный пожар унес жизнь мужчины

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

13 ноября в Туле на улице Лейтейзена в доме №1 произошел серьезный пожар. Об этом в 22.15 сообщили в службу спасения. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, два пожарных расчета прибыли на место происшествия уже через три минуты.

В 22.23 пожар был потушен.

Пожарные спасли из горящей квартиры женщину и ее 20-летнего сына. Их пришлось госпитализировать. Также в одной из комнат огнеборцы обнаружили труп 51-летнего мужчины.

В результате происшествия в комнате сгорели постельные принадлежности и мебель на площади 3 кв. м. Причина пожара устанавливается.