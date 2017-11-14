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В Туле серьезный пожар унес жизнь мужчины
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Туле серьезный пожар унес жизнь мужчины

Причины происшествия устанавливаются.

13 ноября в Туле на улице Лейтейзена в доме №1 произошел серьезный пожар. Об этом в 22.15 сообщили в службу спасения. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, два пожарных расчета прибыли на место происшествия уже через три минуты.

В 22.23 пожар был потушен.

Пожарные спасли из горящей квартиры женщину и ее 20-летнего сына. Их пришлось госпитализировать. Также в одной из комнат огнеборцы обнаружили труп 51-летнего мужчины.

В результате происшествия в комнате сгорели постельные принадлежности и мебель на площади 3 кв. м. Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:42 0
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