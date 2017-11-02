Попытка похищения 13-летней девочки в Туле: полицейские разыскивают очевидцев

Если вам что-то известно о происшествии, звоните по телефонам 32-46-00 или 32-46-02.

Ранее Myslo писал, что 31 октября в Туле на улице Советской около 17.00 двое мужчин южной национальности пытались похитить 13-летнюю школьницу, которая стояла на остановке общественного транспорта.

По словам самой девочки, за нее вступился прохожий. Мужчина пытался отбить девочку у злоумышленников. Тогда нападавшие начали избивать и его, а после этого скрылись.

Подробности инцидента в статье Myslo здесь.

Полицейские разыскивают очевидцев происшествия.

– В УМВД России по Тульской области проводится проверка по сообщению о происшествии с несовершеннолетней девочкой на перекрестке улицы Советской и Красноармейского проспекта г. Тулы 31 октября.

В ходе вероятного инцидента за девочку вступился гражданин, возможно, получивший при этом от неизвестного лица телесные повреждения.

Сотрудники полиции просят граждан, располагающих какой-либо информацией о случившемся, записями с автомобильных регистраторов, а также самого упомянутого мужчину, сообщить в отдел полиции «Центральный» по телефонам 32-46-00 или 32-46-02. Эта информация поможет выяснить детали происшествия, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.