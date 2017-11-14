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В тульских школах должны проводить «утренние фильтры» для детей
Фото из архива Myslo.

В тульских школах должны проводить «утренние фильтры» для детей

Об этом сообщил глава управления Роспотребнадзора по Тульской области.

13 ноября на оперативном совещании у губернатора Алексея Дюмина, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев доложил об эпидемиологической обстановке в регионе.

По его словам, сезон гриппа ещё не начался, порог заболеваемости по области не преодолён ни по одной группе населения. В этом году 42% жителей региона прошли вакцинацию.

Александр Ломовцев также сообщил, что уровень заболеваемости пневмонией в этом году на 10% ниже аналогичного периода прошлого года.

При этом было зарегистрировано несколько небольших очагов внебольничной пневмонии среди школьников. Все они протекают в лёгкой форме.

«Совместно с министерством образования региона в школах и детсадах проводятся „утренние фильтры“ — осмотр детей медицинским персоналом. Задача – не допустить больного ребёнка в школу. Также проводится разъяснительная работа с родителями. На сегодняшний момент ситуация находится под контролем», — подчеркнул Ломовцев.

Губернатор поручил управлению Роспотребнадзора региона совместно с министерством образования и министерством здравоохранения Тульской области продолжить реализацию комплекса мероприятий по профилактике пневмонии среди школьников.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:51 +2
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