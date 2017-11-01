Туляки: На улице Советской двое мужчин пытались похитить 13-летнюю девочку

Об этом в редакцию Myslo сообщили родственники подростка. Они разыскивают свидетелей происшествия.

Как стало известно Myslo, в отделе полиции «Центральный» сейчас находится заявление от родителей 13-летней Алины (имя изменено) о том, что 31 октября вечером на нее было совершено нападение.

Со слов ребенка, в тот день около 17.00 она стояла на остановке «Красноармейский проспект» на улице Советской, ждала транспорт. Девочка занимается легкой атлетикой, и на секцию ее всегда возит мама, но вчера мама приболела, и Алина отправилась на тренировку одна. Около 17.00 она позвонила маме с остановки, сказала, что ждет автобус. А уже через несколько минут набрала номер папы и попросила, чтобы тот забрал ее. «Меня пытались увезти!» – испуганным голосом сказала девочка.

По словам Алины, она рассталась с подружкой на перекрестке и стояла на остановке.

Внезапно сзади кто-то начал ее тащить сначала за рюкзак, потом и за одежду.

Алина говорит, что это были двое мужчин южной национальности, которые пытались затащить ее в машину. Автомобиль, по словам девочки, был темный, ВАЗ то ли 2114, то ли 2115. Номер она не разглядела.

Стоявшие на остановке люди, как показалось Алине, старались даже отвернуться, чтобы не участвовать в конфликте. Помочь никто не захотел.

Только один мужчина попытался защитить девочку. Тогда нападавшие начали избивать его. Алина спряталась в ближайшем магазине, и мужчинам пришлось ретироваться. Когда спустя какое-то время она вышла из магазина, ее спаситель был весь в крови. Девочка помогла ему встать, дала бутылку питьевой воды, которую брала на тренировку. Мужчина смыл с лица кровь и сел в подъехавший автобус.

Алина рассказала обо всем родителям, и они написали заявление в полицию. Вместе с тем родственники девочки просят откликнуться свидетелей этой истории и разыскивают того самого мужчину, благодаря которому девочка осталась целой и невредимой.

В следственный комитет по Тульской области материалы о нападении пока не поступали. Полиция проверяет, имел ли место такой факт.

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