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Смертельное ДТП на улице Кутузова в Туле: дочь погибшей ищет очевидцев аварии

Смертельное ДТП на улице Кутузова в Туле: дочь погибшей ищет очевидцев аварии

Утром 31 октября 2017 года на улице Кутузова ВАЗ-2113 насмерть сбил женщину.

Напомним, рано утром 31 октября в районе дома №131 по улице Кутузова в Туле произошел наезд на пешехода, 37-летнюю женщину. Она пыталась перейти дорогу вне пешеходного перехода, когда ее сбил автомобиль.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Дочь погибшей, Екатерина Никулина, ищет очевидцев случившегося. Если вы видели, как произошел наезд, позвоните по телефону 8-915-695-12-52.

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Смертельное ДТП на ул. Кутузова в Туле, Фото: 1
Смертельное ДТП на ул. Кутузова в Туле, Фото: 2
Смертельное ДТП на ул. Кутузова в Туле, Фото: 3
Смертельное ДТП на ул. Кутузова в Туле, Фото: 4
Смертельное ДТП на ул. Кутузова в Туле, Фото: 5
Смертельное ДТП на ул. Кутузова в Туле, Фото: 6
Смертельное ДТП на ул. Кутузова в Туле, Фото: 7
Смертельное ДТП на ул. Кутузова в Туле, Фото: 8
Смертельное ДТП на ул. Кутузова в Туле, Фото: 9
Смертельное ДТП на ул. Кутузова в Туле, Фото: 10
Смертельное ДТП на ул. Кутузова в Туле, Фото: 11
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