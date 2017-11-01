В Плеханово серьезный пожар унес жизнь пенсионера

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Серьезный пожар случился сегодня, 1 ноября, в поселке Плеханово. О том, что загорелся частный дом на улице Луговой, в службу спасения сообщили в 7.49.

Известно, что сначала загорелись сараи, а затем огонь перекинулся на жилой дом. Пламя распространилось очень быстро из-за сильного ветра.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области рассказали, что на место происшествия пожарные прибыли через пять минут. Огонь удалось ликвидировать только в 8.35.

Пожар уничтожил хозяйственные постройки и автомобиль УАЗ. В доме выгорели чердак, две комнаты, прогорело потолочное перекрытие. При разборе завалов пожарные обнаружили тело 78-летнего мужчины.

Причина пожара устанавливается.