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Как изменится жизнь туляков с 1 ноября?

Как изменится жизнь туляков с 1 ноября?

Публикуем самые значимые изменения.

Пора платить имущественный налог

К началу ноября все собственники недвижимости, участков земли и автомобилей должны были получить платежки и уведомления от Федеральной налоговой службы. По закону россияне должны заплатить не позднее 1 декабря 2017 года. Речь идет об имущественных налогах за 2016 год. 

О том, что массовый расчет и отправка физлицам уведомлений для уплаты трех имущественных налогов (транспортного, земельного и налога на имущество) завершены, ФНС сообщила на своем официальном сайте.

В заявлении налоговой службы говорится, что в этом году гражданам был направлен 71 миллион налоговых уведомлений и платежных документов, что на 14 процентов больше, чем в конце 2016-го.

Физическим лицам, зарегистрированным в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы, уведомления пришли в электронном виде, всем остальным - по почте.

Если вы так и не получили налоговое уведомление, то нужно обратиться в налоговую инспекцию, и там должны предоставить всю необходимую информацию.

Если собственник не выполнил эту обязанность (при этом никогда не получал уведомление по такому объекту или не заявлял налоговую льготу), то может получить штраф - 20% от неуплаченной суммы. Это предусмотрено статьей 129.1 Налогового кодекса РФ. Срок давности привлечения к ответственности за неуплату - три года. 

Турецкие помидоры вернулись

В Россию с 1 ноября разрешен ввоз томатов из Турции. Как сообщило правительство на своем сайте, объем поставок будет ограниченным, а определять его будет минсельхоз. Как напоминают эксперты, срок ограничений был сокращен на месяц, поскольку ранее предполагалось пустить томаты в нашу страну только с декабря.
 

В свою очередь Россия получает возможность увеличить поставки своей мясной продукции. 

Что же касается поставок турецких томатов, то сегодня риск для отечественного производителя столкнуться с конкурентами уже не столь страшен, как несколько лет назад. Об этом заявляют в Плодоовощном союзе РФ.

Пиратам перекрыли последние лазейки

В России владельцев VPN-сервисов и анонимайзеров обязали с 1 ноября не предоставлять пользователям возможность обхода блокировок сайтов, которые попали в единый реестр Роскомнадзора.
 

С 1 ноября начинают действовать поправки в Закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которые обяжут поисковые сети прекращать выдачу ссылок на заблокированные информационные ресурсы.

В противном случае их самих заблокируют, предупредив сначала, что стоит соблюдать закон. А если это не сработает, то через три дня они сами лишатся доступа к своим пользователям. Когда лазейки будут закрыты, программы смогут продолжить свою работу в рамках закона.

Основная часть пользователей интернета даже не заметит вступления в силу новых статей закона, обещают эксперты. В большей степени такими программами для обхода блокировок пользовались те, кто привык смотреть пиратские фильмы. И та, и другая технологии позволяют через выделенный виртуальный канал связи подключиться к пиратским сайтам, прикрываясь IP-адресом другой страны, где блокировок сайтов нет.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:32 +2
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