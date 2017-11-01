Как изменится жизнь туляков с 1 ноября?
Публикуем самые значимые изменения.
Пора платить имущественный налог
К началу ноября все собственники недвижимости, участков земли и автомобилей должны были получить платежки и уведомления от Федеральной налоговой службы. По закону россияне должны заплатить не позднее 1 декабря 2017 года. Речь идет об имущественных налогах за 2016 год.
О том, что массовый расчет и отправка физлицам уведомлений для уплаты трех имущественных налогов (транспортного, земельного и налога на имущество) завершены, ФНС сообщила на своем официальном сайте.
В заявлении налоговой службы говорится, что в этом году гражданам был направлен 71 миллион налоговых уведомлений и платежных документов, что на 14 процентов больше, чем в конце 2016-го.
Физическим лицам, зарегистрированным в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы, уведомления пришли в электронном виде, всем остальным - по почте.
Если вы так и не получили налоговое уведомление, то нужно обратиться в налоговую инспекцию, и там должны предоставить всю необходимую информацию.
Если собственник не выполнил эту обязанность (при этом никогда не получал уведомление по такому объекту или не заявлял налоговую льготу), то может получить штраф - 20% от неуплаченной суммы. Это предусмотрено статьей 129.1 Налогового кодекса РФ. Срок давности привлечения к ответственности за неуплату - три года.
Турецкие помидоры вернулись
В свою очередь Россия получает возможность увеличить поставки своей мясной продукции.
Что же касается поставок турецких томатов, то сегодня риск для отечественного производителя столкнуться с конкурентами уже не столь страшен, как несколько лет назад. Об этом заявляют в Плодоовощном союзе РФ.
Пиратам перекрыли последние лазейки
С 1 ноября начинают действовать поправки в Закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которые обяжут поисковые сети прекращать выдачу ссылок на заблокированные информационные ресурсы.
В противном случае их самих заблокируют, предупредив сначала, что стоит соблюдать закон. А если это не сработает, то через три дня они сами лишатся доступа к своим пользователям. Когда лазейки будут закрыты, программы смогут продолжить свою работу в рамках закона.
Основная часть пользователей интернета даже не заметит вступления в силу новых статей закона, обещают эксперты. В большей степени такими программами для обхода блокировок пользовались те, кто привык смотреть пиратские фильмы. И та, и другая технологии позволяют через выделенный виртуальный канал связи подключиться к пиратским сайтам, прикрываясь IP-адресом другой страны, где блокировок сайтов нет.