Как изменится жизнь туляков с 1 ноября?

Пора платить имущественный налог

К началу ноября все собственники недвижимости, участков земли и автомобилей должны были получить платежки и уведомления от Федеральной налоговой службы. По закону россияне должны заплатить не позднее 1 декабря 2017 года. Речь идет об имущественных налогах за 2016 год.

О том, что массовый расчет и отправка физлицам уведомлений для уплаты трех имущественных налогов (транспортного, земельного и налога на имущество) завершены, ФНС сообщила на своем официальном сайте.

В заявлении налоговой службы говорится, что в этом году гражданам был направлен 71 миллион налоговых уведомлений и платежных документов, что на 14 процентов больше, чем в конце 2016-го.

Физическим лицам, зарегистрированным в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы, уведомления пришли в электронном виде, всем остальным - по почте.

Если вы так и не получили налоговое уведомление, то нужно обратиться в налоговую инспекцию, и там должны предоставить всю необходимую информацию.

Если собственник не выполнил эту обязанность (при этом никогда не получал уведомление по такому объекту или не заявлял налоговую льготу), то может получить штраф - 20% от неуплаченной суммы. Это предусмотрено статьей 129.1 Налогового кодекса РФ. Срок давности привлечения к ответственности за неуплату - три года.

Турецкие помидоры вернулись В Россию с 1 ноября разрешен ввоз томатов из Турции. Как сообщило правительство на своем сайте, объем поставок будет ограниченным, а определять его будет минсельхоз. Как напоминают эксперты, срок ограничений был сокращен на месяц, поскольку ранее предполагалось пустить томаты в нашу страну только с декабря.