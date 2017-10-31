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По факту смерти двухлетнего ребенка в тульском детсаду возбудили уголовное дело

По факту смерти двухлетнего ребенка в тульском детсаду возбудили уголовное дело

Трагедия произошла 2 октября.

По факту смерти двухлетнего ребенка в детском саду в поселке Косая Гора в Туле возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Напомним, трагедия произошла 2 октября в детсаду. После дневного сна детей воспитательница подошла к ребенку, чтобы его разбудить, и заметила, что малыш не подает признаков жизни. Прибывшие работники скорой помощи констатировали смерть мальчика.

В ходе доследственной проверки выяснилось, что, предположительно, к смерти ребенка привела аномалия сердца.

Как отметили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, уголовное дело возбудили для того, чтобы более подробно разобраться в причинах трагедии.

Дело возбуждено по факту, пока никого не подозревают.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:32 +1
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