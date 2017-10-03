Трагедия в тульском детском саду: названа предварительная причина смерти ребенка
Следователи рассказали о ходе доследственной проверки.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области проводится доследственная проверка по факту смерти двухлетнего мальчика в детском саду в поселке Косая Гора города Тулы.
Как сообщила пресс-служба ведомства, в ходе проверки получены сведения, что, предположительно, к смерти ребенка привела аномалия сердца.
Кроме того, Следственный комитет проверит появившуюся в сети Интернет информацию о том, что сотрудники детского сада не вызвали к ребенку скорую помощь и не сообщили о случившемся его матери.
Окончательная причина смерти будет установлена после проведения всех необходимых исследований.
Напомним: по предварительным данным, 2 октября после дневного сна детей воспитательница подошла к ребенку, чтобы его разбудить, и заметила, что он не подает признаков жизни.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.