Трагедия в тульском детском саду: названа предварительная причина смерти ребенка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области проводится доследственная проверка по факту смерти двухлетнего мальчика в детском саду в поселке Косая Гора города Тулы.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в ходе проверки получены сведения, что, предположительно, к смерти ребенка привела аномалия сердца.

Кроме того, Следственный комитет проверит появившуюся в сети Интернет информацию о том, что сотрудники детского сада не вызвали к ребенку скорую помощь и не сообщили о случившемся его матери.

Окончательная причина смерти будет установлена после проведения всех необходимых исследований.

Напомним: по предварительным данным, 2 октября после дневного сна детей воспитательница подошла к ребенку, чтобы его разбудить, и заметила, что он не подает признаков жизни.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.