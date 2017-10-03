новости
новости
Регистрация
Трагедия в тульском детском саду: названа предварительная причина смерти ребенка

Трагедия в тульском детском саду: названа предварительная причина смерти ребенка

Следователи рассказали о ходе доследственной проверки.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области проводится доследственная проверка по факту смерти двухлетнего мальчика в детском саду в поселке Косая Гора города Тулы.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в ходе проверки получены сведения, что, предположительно, к смерти ребенка привела аномалия сердца.

Кроме того, Следственный комитет проверит появившуюся в сети Интернет информацию о том, что сотрудники детского сада не вызвали к ребенку скорую помощь и не сообщили о случившемся его матери.

Окончательная причина смерти будет установлена после проведения всех необходимых исследований.

Напомним: по предварительным данным, 2 октября после дневного сна детей воспитательница подошла к ребенку, чтобы его разбудить, и заметила, что он не подает признаков жизни.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

сегодня, в 13:58 0
Другие статьи по темам
Событие
ребенок умер в детском садуКосая Горадетский садумер во сне
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На программу «Народный бюджет – 2018» в Тульской области подано 1558 заявок
На программу «Народный бюджет – 2018» в Тульской области подано 1558 заявок
В Тульской области под видом сотрудников «Водоканала» орудуют мошенники
В Тульской области под видом сотрудников «Водоканала» орудуют мошенники
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.