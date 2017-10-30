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В Тульской области пьяный водитель сбил ребенка на обочине
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области пьяный водитель сбил ребенка на обочине

13-летнюю девочку госпитализировали.

27 октября в 18.00 в Заокском районе в селе Дмитриевское возле дома №3 по улице Школьной 30-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2104, сбил ребенка.

13-летняя девочка шла по обочине. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения (0,500 мг/л).

Ребенка с телесными повреждениями госпитализировали. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:21 0
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