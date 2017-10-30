Фото УГИБДД по Тульской области.
В Тульской области пьяный водитель сбил ребенка на обочине
13-летнюю девочку госпитализировали.
27 октября в 18.00 в Заокском районе в селе Дмитриевское возле дома №3 по улице Школьной 30-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2104, сбил ребенка.
13-летняя девочка шла по обочине. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения (0,500 мг/л).
Ребенка с телесными повреждениями госпитализировали. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.
Другие статьи по темам
Место
Прочее